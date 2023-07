Heime in großer Angst: Tierkinder kommen in erbärmlichem Zustand an

Tierheime in ganz Deutschland haben es derzeit noch schwerer als ohnehin. Die aktuelle Wildtiersaison bringt jede Menge hilfsbedürftigen Nachwuchs mit sich.

Von Angelo Cali

Mainz - Es sind besorgniserregende Worte, die das Tierheim in Mainz an die Öffentlichkeit richtete. In der aktuellen Zeit haben die Pfleger mehr als alle Hände voll zu tun - und müssen dabei um fast jedes Leben kämpfen.

Die aktuelle Wildtiersaison konfrontiert die engagierten Tierpfleger mit noch mehr Arbeit, als sie ohnehin bereits haben. © Montage: Kleintierhaus Tierheim Mainz Die traurige Botschaft teilte ein Sprecher des Kleintierhauses der rheinland-pfälzischen Pflegeeinrichtung auf Instagram. Der Grund für das enorm erhöhte Arbeitskontingent: die aktuell anlaufende Wildtiersaison - und die bringt jede Menge Nachwuchs mit sich. Dass hierbei aber viele Tierkinder auf der Strecke bleiben - etwa aufgrund von Unfällen, Raubtierangriffen oder dem Tod der Eltern - wird den meisten gar nicht erst bewusst. Mit den Folgen müssen sich hingegen schließlich die Betreuer in Deutschlands Tierheimen beschäftigen. Die Umstände sind dabei hingegen traurigerweise katastrophal. So kämen die meisten Jungtiere in erbärmlichem Zustand ins Tierheim, litten dabei unter Infektionen, verschiedensten mitunter schwersten Verletzungen oder Unterernährung. Und auch der Mensch sei am ganzen Unheil nicht ganz unbeteiligt. Tiere Storch Findus trotzt Konventionen: Einzigartige Flugreise über 23 Länder! So führten auch menschliche Misshandlungen zum Leid der kleinen Nager und Piepmätze. Aber selbst diejenigen, die vermeidlich helfen wollen, verschlimmern die Lage oft nur. Fehlernährung und Fehlprägung seien nur einige Beispiele, die vermeintliche private Tierretter verursachten. Für die Tierpfleger bedeutet der Mehraufwand etliche Stunden weniger Schlaf und jede Menge zusätzliches Leid, das es tagtäglich zu verarbeiten gilt.

Das Tierheim in Mainz ist von der aktuellen Nachwuchszeit bei Wildtieren heillos überfordert

Tierheim in Mainz muss fast um jedes Leben der Nachwuchs-Fellnasen kämpfen