Tierisch betrunken? Schimpansen teilen sich Alkohol-Früchte

Insgesamt wurden die Tiere 70 Mal beim Fruchtverzehr beobachtet. In zehn Fällen gaben sie die Leckerbissen an andere weiter – und ganze 90 Prozent dieser geteilten Früchte waren alkoholhaltig.

Wenn Früchte geteilt wurden, dann waren diese meist alkoholhaltig. © Current Biology

"Beim Menschen wissen wir, dass Alkoholkonsum zu einer Ausschüttung von Dopamin und Endorphinen und damit zu Glücksgefühlen und Entspannung führt", erklärte Anna Bowland vom Centre for Ecology and Conservation am Penryn Campus in Exeter.

Schon lange gibt es die Vermutung, dass unsere frühen Vorfahren Alkohol nicht nur zufällig konsumierten, sondern auch zur Förderung sozialer Bindungen.

Die aktuelle Studie legt nahe: Der Griff zur alkoholhaltigen Nahrung könnte bei Primaten tief in der Evolution verankert sein – und womöglich die Wurzeln unserer heutigen Trink- und Feierkultur bilden.