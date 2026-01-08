"Tierisch Tierisch": Fellnase wartet auf neues Zuhause, aber ohne Artgenossen
Delitzsch - Erstmals im Jahr 2026 stellte Moderatorin Uta Bresan (60) im Rahmen der MDR-Sendung "Tierisch Tierisch" wieder ein Tierheim vor - dafür war sie im sächsischen Delitzsch unterwegs.
Seit November lebt dort der achtjährige Kater Lincoln.
Anfangs war das Fundtier noch schüchtern gegenüber den Pflegern, taute aber schnell auf.
Er liebt es, gekuschelt und gestreichelt zu werden - nur mit Artgenossen kommt er nicht zurecht. Dann zieht er sich zurück und frisst nicht mehr.
Der "alleinige Prinz" sucht nun ein liebevolles Zuhause - idealerweise ohne andere Tiere und ohne kleine Kinder. Freigang kommt für ihn nicht mehr infrage, da er Angst davor hat.
Auch das Kater-Quartett Tigger, Hansi, Heiko und Horst sucht ein neues Zuhause. Die vier Fellnasen wurden im vergangenen Sommer als Katzenbabys in schlechtem Zustand gefunden und leiden noch immer unter Katzenschnupfen.
Sie wurden aufwendig gepflegt, haben dabei jedoch etwas Angst vor Menschen und vor Händen bekommen, da sie mehrmals täglich Medikamente - vor allem für die Augen - erhalten mussten.
Den Mitarbeitern ist es wichtig, die Kater in Zweiergruppen zu vermitteln, da sie sich untereinander sehr gut verstehen und gerne kuscheln.
Zwergkaninchen Paul und Paula suchen ein neues Zuhause
Hund Hugo wurde als Welpe vermittelt, kam aber nach einiger Zeit zurück ins Tierheim, weil er mit einem neuen menschlichen Familienzuwachs nicht zurechtkam. Außerdem fehlte der Familie die Zeit, ihn konsequent zu erziehen.
Dennoch ist er ein ganz lieber, verschmuster vierjähriger Vierbeiner. Nun sucht er ein neues, hundeerfahrenes Zuhause - idealerweise ohne weitere Tiere. Eine Hundeschule wäre für ihn von Vorteil.
Die Zwergkaninchen Paul und Paula kamen wegen schlechter Haltung ins Tierheim - sie wurden in einem kleinen Käfig auf einem Balkon gehalten. Anfangs noch schüchtern, haben sie sich inzwischen gut eingelebt.
Da Paul kastriert ist, können die beiden zusammenbleiben und sollten auch gemeinsam vermittelt werden. Wichtig ist, dass die neuen Besitzer verstehen, dass Kaninchen keine Spielzeuge sind.
Katze Antje wurde von einem Luftgewehr angeschossen
Stuart Little wurde im August beschlagnahmt, da er nicht legal gehalten wurde und keine Papiere hatte. Nichtsdestotrotz ist er ein ganz lieber, sportlicher und lernfreudiger Vierbeiner.
Er liebt es, Gassi zu gehen und Kommandos zu lernen. Mit Katzen versteht er sich nicht gut, andere Hunde sollten gemieden werden.
Die Senioren Antje und Possi suchen ein ruhiges Zuhause für ihren Lebensabend. Das Duo wurde eingefangen und kam in sehr schlechtem Zustand ins Tierheim - durch viel Pflege verbesserte sich ihre Lage deutlich.
Antje wurde vor einiger Zeit mit einem Luftgewehr angeschossen und hat noch bleibende Rückenprobleme. Sie bekommt nun einmal täglich Schmerzmittel und kommt damit sehr gut zurecht.
Am besten kommen die beiden Katzen in eine Familie, in der sie nicht viel klettern müssen - auch der Freigang sollte gesichert sein, da sie nicht mehr so schnell wegrennen können.
Zuletzt sucht Hund Mogli ein neues Zuhause. Er wurde von einer Tötungsstation in Rumänien nach Deutschland gebracht. Der junge Vierbeiner muss noch Kommandos lernen, kommt aber gut mit anderen Hunden zurecht.
Wer einem der Fellnasen ein neues Zuhause geben möchte, kann sich unter 0342 0251757 beim Tierheim Delitzsch melden.
Titelfoto: Facebook Screenshot: Tierisch Tierisch