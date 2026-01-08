"Tierisch Tierisch": Fellnase wartet auf neues Zuhause, aber ohne Artgenossen

"Tierisch Tierisch" ist im sächsischen Delitzsch unterwegs und stellt niedliche Tiere vor, die ein neues Zuhause suchen.

Von Janina Rößler

Delitzsch - Erstmals im Jahr 2026 stellte Moderatorin Uta Bresan (60) im Rahmen der MDR-Sendung "Tierisch Tierisch" wieder ein Tierheim vor - dafür war sie im sächsischen Delitzsch unterwegs.

Lincoln kam schüchtern ins Delitzscher Tierheim, ist jedoch schnell aufgetaut. © Facebook Screenshot: Tierisch Tierisch Seit November lebt dort der achtjährige Kater Lincoln. Anfangs war das Fundtier noch schüchtern gegenüber den Pflegern, taute aber schnell auf. Er liebt es, gekuschelt und gestreichelt zu werden - nur mit Artgenossen kommt er nicht zurecht. Dann zieht er sich zurück und frisst nicht mehr. Tiere Wunder aus der Tierwelt: Seltene Gorilla-Zwillinge zur Welt gekommen Der "alleinige Prinz" sucht nun ein liebevolles Zuhause - idealerweise ohne andere Tiere und ohne kleine Kinder. Freigang kommt für ihn nicht mehr infrage, da er Angst davor hat. Auch das Kater-Quartett Tigger, Hansi, Heiko und Horst sucht ein neues Zuhause. Die vier Fellnasen wurden im vergangenen Sommer als Katzenbabys in schlechtem Zustand gefunden und leiden noch immer unter Katzenschnupfen. Sie wurden aufwendig gepflegt, haben dabei jedoch etwas Angst vor Menschen und vor Händen bekommen, da sie mehrmals täglich Medikamente - vor allem für die Augen - erhalten mussten. Den Mitarbeitern ist es wichtig, die Kater in Zweiergruppen zu vermitteln, da sie sich untereinander sehr gut verstehen und gerne kuscheln.

Zwergkaninchen Paul und Paula suchen ein neues Zuhause

Hund Hugo wurde als Welpe vermittelt, kam aber nach einiger Zeit zurück ins Tierheim, weil er mit einem neuen menschlichen Familienzuwachs nicht zurechtkam. Außerdem fehlte der Familie die Zeit, ihn konsequent zu erziehen. Dennoch ist er ein ganz lieber, verschmuster vierjähriger Vierbeiner. Nun sucht er ein neues, hundeerfahrenes Zuhause - idealerweise ohne weitere Tiere. Eine Hundeschule wäre für ihn von Vorteil. Die Zwergkaninchen Paul und Paula kamen wegen schlechter Haltung ins Tierheim - sie wurden in einem kleinen Käfig auf einem Balkon gehalten. Anfangs noch schüchtern, haben sie sich inzwischen gut eingelebt. Da Paul kastriert ist, können die beiden zusammenbleiben und sollten auch gemeinsam vermittelt werden. Wichtig ist, dass die neuen Besitzer verstehen, dass Kaninchen keine Spielzeuge sind.

Katze Antje wurde von einem Luftgewehr angeschossen