"Tierisch tierisch" unterwegs in Thüringen: Süße Vierbeiner suchen ein liebevolles Zuhause

Altenberga - Moderatorin Uta Bresan (61) war am Mittwoch mit der MDR-Sendung " Tierisch tierisch " im Tierschutzverein "Die Seelentröster" in Altenberga (Saale-Holzland-Kreis) zu Besuch. Dort traf sie auf zahlreiche Tiere , die ein neues Zuhause suchen.

Mozart liebt es trotz seiner Schweratmigkeit, draußen unterwegs zu sein. © Screenshot/Facebook/tierisch tierisch

Zu Beginn der Sendung wird der Pekinesenmischling Mozart vorgestellt. Gemeinsam mit drei weiteren Hunden war er ausgesetzt und von einem kooperierenden Tierschutzverein aufgenommen worden. Anfang März kam der aufgeschlossene Rüde in Obhut der Seelentröster.

Dem ca. vier Jahre alten Vierbeiner fehlt ein Auge - was ihn aber nicht stört. Trotz seines Handicaps ist Mozart selbstbewusst und neugierig.

Darüber hinaus ist der kleine Vierbeiner schweratmig, weshalb lange Spaziergänge bei höheren Temperaturen für ihn anstrengend sind. Nichtsdestotrotz liebt es Mozart draußen in Bewegung zu sein, zu kuscheln und zu schmusen.

Am besten wäre es, wenn die kleine Fellnase ein neues Zuhause mit viel Auslauf bekommt. Die Kinder sollten schon etwas größer sein. Ein anderer Hund im Haushalt ist kein Problem, ob sich Mozart mit Katzen verträgt, können die Seelentröster nicht sagen.