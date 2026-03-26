"Tierisch tierisch" unterwegs in Thüringen: Süße Vierbeiner suchen ein liebevolles Zuhause
Altenberga - Moderatorin Uta Bresan (61) war am Mittwoch mit der MDR-Sendung "Tierisch tierisch" im Tierschutzverein "Die Seelentröster" in Altenberga (Saale-Holzland-Kreis) zu Besuch. Dort traf sie auf zahlreiche Tiere, die ein neues Zuhause suchen.
Zu Beginn der Sendung wird der Pekinesenmischling Mozart vorgestellt. Gemeinsam mit drei weiteren Hunden war er ausgesetzt und von einem kooperierenden Tierschutzverein aufgenommen worden. Anfang März kam der aufgeschlossene Rüde in Obhut der Seelentröster.
Dem ca. vier Jahre alten Vierbeiner fehlt ein Auge - was ihn aber nicht stört. Trotz seines Handicaps ist Mozart selbstbewusst und neugierig.
Darüber hinaus ist der kleine Vierbeiner schweratmig, weshalb lange Spaziergänge bei höheren Temperaturen für ihn anstrengend sind. Nichtsdestotrotz liebt es Mozart draußen in Bewegung zu sein, zu kuscheln und zu schmusen.
Am besten wäre es, wenn die kleine Fellnase ein neues Zuhause mit viel Auslauf bekommt. Die Kinder sollten schon etwas größer sein. Ein anderer Hund im Haushalt ist kein Problem, ob sich Mozart mit Katzen verträgt, können die Seelentröster nicht sagen.
Katze Mia wünscht sich eine neue Familie
Im April 2025 wurde Katze Mia gefunden und in die Obhut des Tierschutzvereins gebracht. Seitdem ist sie dort und hat sich gut entwickelt.
Auch wenn die Mietze weiterhin schüchtern und verhalten gegenüber fremden Menschen ist, taut Mia relativ schnell auf und ist sehr anschmiegsam, sobald ist sie sich an neue Personen gewöhnt hat. Geschätzt wird Mia auf zwei bis drei Jahre.
Gerade weil die Fellnase recht ängstlich ist, wird für sie ein geräumiges Zuhause bevorzugt. Im Idealfall eine große Wohnung oder großes Haus mit gesichertem Gelände. Wenn Mia Freigang bekommt, sollte es eine ruhige Gegend sein. Davor sollten ihre neuen Besitzer sie Stück für Stück an ihre neue Umgebung gewöhnen.
Bei Interesse für Mozart, Mia und den weiteren in der Sendung vorgestellten Tieren freut sich der Tierschutzverein riesig über Euren Anruf unter Tel. 0174/2162268. Die neueste Folge von "Tierisch tierisch" könnt Ihr Euch in der MDR-Mediathek anschauen.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/tierisch tierisch