Schmuggelhunde werden zum teuren Problem für Tierheime

Dresden - Sachsens Tierheime ächzen unter der Überfüllung durch verhaltensauffällige Tiere . Doch nicht nur die sorgen immer wieder für gefüllte Boxen. Auch der illegale Tierhandel bringt Belastungen mit sich.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (43) fordert mehr Einsatz gegen den Schmuggel. © Sebastian Kahnert/dpa

Offenbar boomt der illegale Handel mit Tieren in Sachsen. "932 Fälle gab es in den vergangenen fünf Jahren", weiß die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (43), die beim Sozialministerium die Zahlen abgefragt hatte.

"Das sind sehr viele!" Konkret flogen im Freistaat 773 Fälle des illegalen Handels mit Hunden auf, bei Katzen waren es 144 Fälle, 14-mal traf es weitere Heimtiere und einen Exoten. "Wir haben da eher eine steigende Tendenz.

Nicht nur ein Problem für die Tiere, sondern auch die Geldbeutel: Denn nur in 25 der über 900 Fälle beteiligten sich die Verursacher an den Unterbringungskosten. Insgesamt wurden in fünf Jahren 21 Straf- und 62 Ordnungsverfahren eingeleitet.

So blieben für die Unterbringung der 665 Tiere, die in Verwahrung genommen wurden satte 1,5 Millionen Euro beim Staat.

"Allerdings liegen noch nicht für alle Fälle die abschließenden Kosten in den zuständigen örtlichen Veterinärbehörden vor", so Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD).