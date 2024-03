13.03.2024 19:25 1.218 Tierische Tragödie: Defekte Heizung sorgt für Massensterben

In der Nacht zum Dienstag sorgte eine defekte Heizung in einem Labor in der Justus-Liebig-Universität in Gießen dafür, dass rund 600 Mäuse verendeten.

Von Angelo Cali

Gießen - In einem Tierstall der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) hat sich am Dienstagmorgen ein Drama abgespielt: Rund 600 Mäuse verendeten qualvoll, nachdem die Heizungsanlage des Stalls versagte. Die rund 1000 Mäuse waren als Versuchstiere in der Justus-Liebig-Universität in Gießen untergebracht. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Wie die Hochschule am heutigen Mittwoch verkündete, sorgte der Defekt an der Heizungsanlage in der Nacht zum gestrigen Dienstag dafür, dass sich die Räume auf bis zu 40 Grad Celsius aufheizten. Als die Tierpflegerinnen gegen 6 Uhr ihren Dienst antraten, bot sich ihnen ein Bild des Grauens: Zahlreiche Mäuse lagen tot in ihren Käfigen, andere kämpften noch um ihr Leben. Die Mitarbeiterinnen retteten die überlebenden Tiere in einen anderen Stall, doch für rund 600 der 1000 Mäuse kam jede Hilfe zu spät. "Der Gedanke, dass so viele Tiere auf diese Art sterben mussten, ist unerträglich", äußerte sich Prof. Dr. Alexander Goesmann, Vizepräsident der JLU, durchaus betroffen. Die Universität habe eine lückenlose Aufklärung des Vorfalls angeordnet und werde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Tiere Grausame Tierquälerei bei "Gucci" aufgedeckt: Bei lebendigem Leib gehäutet! Warum die Heizungsanlage versagte und die Überwachungssysteme keinen Alarm auslösten, ist noch unklar. Die JLU hat Untersuchungen eingeleitet und will in den nächsten Tagen die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Als Sofortmaßnahme werden alle Tierställe der JLU außerhalb der Dienstzeiten mit Sicherheitspersonal überwacht. Bis eine zuverlässige technische Alarmierungslösung sichergestellt ist, soll so ein erneutes Unglück verhindert werden. Defekte Heizungsanlage an Justus-Liebig-Universität sorgt für Tod von 600 Mäusen Die defekte Heizung sorgte dafür, dass sich die Räume auf über 40 Grad Celsius erwärmten. © Justus-Liebig-Universität Gießen Die JLU beherbergt in ihren Tierhaltungseinrichtungen Tausende von Tieren, die für die medizinische Forschung und Lehre verwendet werden. Die Universität betont, dass sie eine große Verantwortung für das Wohlergehen dieser Tiere trage und alles daran setze, ihnen einwandfreie Haltungsbedingungen zu bieten.

Die JLU will über den weiteren Verlauf der Untersuchungen zeitnah informieren.

