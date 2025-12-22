Tierquälerei in Dresden: Mehrere Kaninchen ausgesetzt

Dresden - Vergangene Woche gab es in Dresden gleich zwei Fälle, in denen Kaninchen einfach ausgesetzt wurden.

Auf der Walter-Arnold-Straße 4 in Strehlen wurden fünf Kaninchen ausgesetzt. © Facebook/Screenshot/Suche & Finde ausgebüchste Haustiere in Dresden/Carmen Right

Wie auf der Facebook-Seite "Suche & Finde ausgebüchste Haustiere in Dresden", von einem Gründungsmitglied der Tierrettung Dresden e. V., bekannt wurde, wurden am Freitag auf der Walter-Arnold-Straße 4 in Strehlen fünf Kaninchen ausgesetzt. Keiner der Anwohner kannte die Tiere.

Die Tierrettung Dresden e. V. wurde verständigt, sicherte die Langohren und brachte sie ins Dresdner Tierheim.

Nur wenige Tage zuvor waren bereits zwei Kaninchen in Dresden-Räcknitz umherstreifend gefunden worden, wie die Tiernothilfe Dresden mitteilte. Sie wurden vom Finder gesichert, gewärmt und anschließend vom Verein abgeholt.

"Was folgte, war eine echte Odyssee: Zuständigkeiten (er-)klären, Behörden kontaktieren und Wochenend-Erreichbarkeiten … nicht einfach", so die Tiernothilfe. Die Versorgung der Tiere übernahm schließlich der Tierschutzverein Freital.