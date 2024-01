Tierquälerei oder alles ganz natürlich? Park zeigt Fotos von gefrorenen Alligatoren

North Carolina (USA) - The Swamp Park, eine Art Abenteuer-Spielplatz im US-Bundesstaat North Carolina, veröffentlichte Fotos und Videos gefrorener Reptilien. Aber was hat es damit auf sich?

Mehr als etwas Luft und zwischendrin einen Schluck Wasser brauchen Alligatoren im Winter nicht, um zu überleben. © Screenshot/Facebook/The Swamp Park

Holiday on Ice war gestern, heute heißt es Alligators in Ice!

Nachdem der Freizeit-Park mit integriertem Naturschutzgebiet die Aufnahmen seiner Krokos bei Facebook veröffentlicht hatte, schossen die Klickzahlen plötzlich durch die Decke.

Zehntausende sahen sich an, wie zehn meterlange Krokodile hilflos und wie tot aussehend in einem gefrorenen Teich festsaßen. Dahinter steckt Kalkül! Aber nicht etwa seitens der Wildhüter, sondern der superschlauen Tiere. Denn die Echsen entziehen sich damit einfach der Winterkälte.

"Sie schützen sich auf erstaunliche Weise, indem sie abends ihre Nasen aus dem Wasser strecken, sodass das Wasser um sie herum gefriert, sie aber immer noch atmen können", sagte Parkmanager George Howard in einem der Videos.

Wie die New York Post berichtete, würden Alligatoren im Gegensatz zu Säugetieren nicht in Winterschlaf und einen tiefen Schlummer verfallen, sondern ihren Stoffwechsel so verlangsamen, bis sich Lethargie breitmache, sie aber jederzeit handlungsfähig seien.