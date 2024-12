Tierretter wollen Welpen retten: Dann bietet sich ihnen ein Bild des Grauens

Würzburg - Für sie war es laut eigenen Angaben ein "Bild des Grauens". Bereits vor einigen Wochen machten sich Angestellte des Tierheims in Würzburg auf, mehrere Hunde aus einem Haushalt zu retten. Was sie vor Ort erwartete, hätten sie kaum für möglich gehalten.

Kaum verteilt, stürzten sich die Junghunde auf das ausgegebene Futter. Ein Zeichen für ihren immensen Hunger. © Instagram/Tierheim Würzburg

Das traurige Schauspiel habe sich bereits am 12. November ereignet, wie die unterfränkische Pflegeeinrichtung in einem Instagram-Post berichtete. Aufmerksam gemacht hatte sie zuvor das zuständige Veterinäramt. Zunächst war von neun Hunden die Rede, die unter schlechten Bedingungen zu leben schienen.

Vor Ort angekommen wurde das gesamte Ausmaß aber erst so richtig deutlich. Der Halter, der die Helfer nicht in seine Wohnung lassen wollte, holte einen Hund nach dem anderen auf die Straße. Am Ende waren insgesamt 18 Vierbeiner, darunter erwachsene und halbwüchsige Hunde sowie Welpen, in den Transportboxen der Tierhelfer gelandet.

Der Zustand der Fellnasen wäre mit "schrecklich" wohl noch freundlich ausgedrückt gewesen. So sprechen die Würzburger Tierheimangestellten von völlig unterernährten Tieren, die vollkommen verdreckt waren und sichtbar über lange Zeit in Kot vor sich hin vegetiert haben mussten.

Zudem seien die meisten Hunde bis auf die Knochen abgemagert gewesen. Besonders schwerwiegend sei dies bei einer Mutterhündin aufgefallen, die nicht mehr in der Lage war, Milch für ihre Welpen zu produzieren.