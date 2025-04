Tierschützer decken erschütternde Zustände in Schäferei auf

Die Tierschützer stellten dem Veterinäramt Fotos aus dem Betrieb zur Verfügung. © Team Tierschutz gGmbH

"Der Halter hat nun rechtlich die Möglichkeit, in dieser Zeit seinen Tierbestand aufzulösen bzw. eine andere fachkundige Betreuung zu organisieren", teilte Jessica Pieper, Pressesprecherin des Landratsamtes Nordhausen, gegenüber TAG24 mit.

Am 19. Februar war eine E-Mail der Tierrechtsorganisation "Team Tierschutz gGmbH" beim Veterinäramt eingegangen, mit Hinweisen zur "nicht vorschriftsgemäßen Entsorgung von Kadavern und Tierschutzverstößen in der Schaf- und Hundehaltung", teilte Pieper mit.

In dem Schreiben der Tierschützer sei von "erschütternden Zuständen in dem Schäfereibetrieb" die Rede gewesen. Sterbende Tiere würden über mehrere Tage misshandelt. Außerdem sei das Gelände mit verendeten Schafen und Kadaver-Teilen übersät. Auch die Hunde in verdreckten Zwingern seien vernachlässigt worden, ohne Auslauf und ohne Wasser, lauteten die Vorwürfe der Tierrechtsorganisation.

Am 20. Februar war das Veterinäramt mit der Polizei vor Ort und hatte dem Schäfer Auflagen erteilt. Die Umsetzung bzw. Einhaltung der Auflagen musste der Halter dem Veterinäramt dokumentieren, erklärte Pieper. Bei weiteren Verstößen wurde ihm angedroht, dass er seine Hunde abgeben müsse.