"Timmy"-Obduktion steht kurz bevor! Wal-Experte sicher: "Das wird heftig"

Anholt - Der Strand der dänischen Insel Anholt wird am Donnerstag Schauplatz für die Obduktion des als "Timmy" bekannten Buckelwals . Tierärzte und Wal-Experten wollen den Kadaver untersuchen und wissenschaftliche Proben entnehmen.

Am Donnerstag soll die Obduktion des Tieres am Strand der dänischen Insel Anholt stattfinden. © Kai Moorschlatt/dpa

Presse und Öffentlichkeit dürfen zusehen. Der dänische Wal-Forscher Peter Teglgaard Madsen warnte: Das werde nichts für schwache Nerven. "Der Wal hat jetzt schon sehr lange in der Sonne gelegen und wird sehr stinken", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Bergungsteam hatte den Kadaver am Wochenende aus dem flachen Wasser auf den Strand gezogen. Der Wal hatte da bereits zwei Wochen tot vor der Insel gelegen. Mithilfe eines Radladers wurde Anfang der Woche der sandige Untergrund rund um den Wal geglättet. Anschließend wurden einige Metallplatten ausgelegt und Container bereitgestellt.

Am Donnerstagnachmittag soll das Untersuchungsteam mit der Fähre auf der kleinen Urlaubsinsel ankommen. Die Obduktion soll etwa sechs Stunden lang dauern. Vor allem wollen die Experten herausfinden, woran der Wal gestorben ist.

"Das Tier wird zunächst vermessen, sein Geschlecht wird bestimmt werden, und dann wird man Hautproben für einen DNA-Test entnehmen", erklärte Wal-Experte Madsen. Das Team werde äußere Verletzungen dokumentieren und nach Anzeichen für Krankheiten und Parasiten schauen.

"Dann wird man den Kadaver mit einem langen Messer punktieren, eine Art Loch hineinschneiden", sagte Madsen. "Das wird heftig: Man kann sich das vorstellen, als wenn man in einen Ballon sticht - da ist wirklich Druck drauf." Durch Fäulnisgase war der Kadaver in den vergangenen Wochen stark aufgebläht.