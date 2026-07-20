Hund wird bei über 30 Grad mit Benzin übergossen: Kleine Penelope muss stark sein
Cleveland (Ohio/USA) - Während einer gewaltigen Hitzewelle im US-Bundesstaat Ohio haben Tierschützer gleich mehreren Vierbeinern in Cleveland das Leben gerettet. Neben einer Katzenfamilie nahmen die Helfer auch einen mit Benzin übergossenen Hund in Obhut.
Wie SPECTRUM NEWS 1 berichtete, ereignete sich der Rettungseinsatz in Cuyahoga County. Demnach beobachtete ein Augenzeuge, wie die Fellnase mit Kraftstoff übergossen wurde und anschließend auf eine Veranda flüchtete.
"An diesem Tag lagen die Temperaturen draußen bei über 30 Grad", erklärten die Retter gegenüber dem Newsportal. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie den Hund in einem sehr schlechten Zustand vor.
Das Fell des Vierbeiners war stark verfilzt, das Tier roch extrem nach Benzin und hatte obendrein entzündete Augen. "Als wir ankamen, war die Hündin natürlich völlig überhitzt", hieß es weiter.
Die Retter waren von der flauschigen Dame so angetan, dass sie ihr den Namen "Penelope" gaben. Ihre Rettung sollte jedoch nicht die einzige an diesem Tag werden: Die Helfer entdeckten zusätzlich eine Katzenfamilie.
Katzenfamilie und Hundedame sollen bald ein liebevolles Zuhause bekommen
"Ich persönlich – und eigentlich jeder unserer Mitarbeiter – könnte ein verletztes oder hilfloses Tier niemals einfach zurücklassen", betonte ein Helfer gegenüber SPECTRUM. Im Tierheim angekommen musste sich die stinkende Hündin einer ausführlichen Wäsche unterziehen.
Bereits nach der Reinigung hatte sich Penelope deutlich erholt. Zwar hinke die Fellnase noch, das würde jedoch tierärztlich untersucht. Auch die Katzenfamilie fand einen sicheren Unterschlupf.
"Einer unserer Kollegen hat die Katzen mit nach Hause genommen, bis sie alt genug sind, um in die Obhut einer Rettungsorganisation zu wechseln."
Ob die Hundedame bereits einen neuen Besitzer hat, wird derzeit geprüft. Falls ihr Herrchen nicht ausfindig gemacht werden kann, wird Penelope zur Adoption freigegeben.
Titelfoto: Fotomontage/123RF/alexfilim/123RF/plusone