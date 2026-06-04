04.06.2026 08:08 Total verfilzt und verwahrlost: Wer gibt Felty ein neues Zuhause und bürstet ihn kräftig?

"Tierisch tierisch"-Moderatorin Uta Bresan war am Mittwoch wieder in Thüringen unterwegs. Diesmal besuchte sie den Tierschutzverein Apolda im Weimarer Land.

Von Christian Rüdiger

Apolda - "Tierisch tierisch"-Moderatorin Uta Bresan (61) war am Mittwoch wieder in Thüringen unterwegs. Diesmal besuchte sie den Tierschutzverein Apolda im Weimarer Land und lernte unter anderem einen sehr kommunikativen Kater kennen.

Der 3-jährige Skittles sucht ein neues Zuhause. © Screenshot/mdr/tierisch tierisch Zu Beginn der Sendung wurde jedoch erstmal Skittles vorgestellt. Der Vierbeiner war im vergangenen Jahr vom Amt beschlagnahmt und zunächst im Tierheim untergebracht worden. Da er sich dort allerdings sehr scheu verhielt, kam er Anfang 2026 zum Tierschutzverein nach Apolda. Seitdem macht er ständig Fortschritte. Beschrieben wird Skittles als sehr neugierig und schnell auftauend, sobald er eine feste Bezugsperson, die ihm den Alltag zeigt und an seiner Seite ist. Skittles wird in der MDR-Sendung als umgänglich bezeichnet. Er würde sich auch wegen seiner Vergangenheit mit anderen Hunden verstehen - selbst Katzen sollen kein Problem sein. Tiere Wer denkt, dass hier nur kleine Stöckchen fotografiert wurden, wird gleich große Augen machen Der erst dreijährige Vierbeiner ist stubenrein und ist bei seinem neuen Zuhause nicht wählerisch. Egal ob Haus mit Grundstück oder Wohnung - Hauptsache er bekommt genug Auslauf.

Kater Felty hat wieder Fell und sucht ein liebevolles Zuhause

Kater Felty hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel - nichtsdestotrotz würde er sich über ein neues Zuhause freuen. © Screenshot/mdr/tierisch tierisch Ziemlich verwahrlost wirkte Kater Felty, als er gefunden wurden. Wie der Tierschutzverein bei seiner Vorstellung erklärte, war er total verfilzt. Er wurde daraufhin geschoren. Mittlerweile sind seine Haare wieder etwas nachgewachsen und er sieht damit richtig cool aus. Beschrieben wird Felty als sehr kommunikativer Typ, der gern "miaut", sich aber auch vollquatschen lässt. Der ca. achtjährige Kater hatte in der Vergangenheit eine Virusinfektion, weshalb seine Zähne nicht die besten sind und regelmäßig kontrolliert werden müssen. Das A und O ist bei ihm die Fellpflege - obwohl er gerade noch nicht so viel hat. Doch wenn sein Haar wieder vollständig nachgewachsen ist, muss es gebürstet werden, damit Felty nicht wieder in den verfilzten Zustand vergangener Tage zurückfällt. Tiere "Timmy"-Obduktion steht kurz bevor! Experte warnt: "Das wird heftig" Was die Wahl seines neuen Zuhauses angeht, ist Felty alles andere als pingelig. Haus, Wohnung (abgetrennter Balkon) oder auch mit anderen Hund - alles ist mit ihm möglich.