Tragödie an Touristen-Hotspots: Delfine tot gefunden

Spanien - Auf zwei Balearischen Inseln wurden Delfine angespült. Nun wird untersucht, woran die Tiere gestorben sind.

Beide Meeressäuger wiesen äußerlich keine Verletzungen auf. © X/Screenshot/Palma Aquarium

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, wurden die Streifendelfine am 18. und 19. Januar sowohl am Strand von Es Trenc auf Mallorca als auch in der Cala Galdana auf Menorca gefunden.

Beide Tiere wiesen äußerlich keine Verletzungen auf.

Die Stiftung Palma Aquarium steht bislang vor einem Rätsel.