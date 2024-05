Trends bei der Haustierhaltung: KI und smarte Katzenklos

Das Start-Up Flappie zeigt auf der Interzoo eine KI-basierte Katzenklappe, in der eine Kamera verbaut ist. Die KI erkennt verschiedene Katzen und lässt Katzen mit Beutetiere nicht in das Haus © Daniel Löb/dpa

Viele Menschen in Deutschland scheinen trotz gestiegener Lebenshaltungskosten und mauer Konjunkturaussichten nicht an ihren Haustieren zu sparen. Die Heimtierbranche konnte im vergangenen Jahr ihren Umsatz weiter steigern.

"Das liegt einerseits an Preissteigerungen und andererseits an der anhaltenden Bereitschaft der Halter, ihre Heimtiere gut und nachhaltig zu versorgen", erläuterte der Präsident des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF), Norbert Holthenrich, auf der Messe Interzoo in Nürnberg. Dort zeigen mehr als 2100 Aussteller aus 69 Ländern bis zum 10. Mai ihre Neuheiten.

Der Umsatz der deutschen Heimtierbranche überstieg nach ZZF-Angaben im vergangenen Jahr erstmals die Marke von sieben Milliarden Euro - und legte im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 Prozent zu. Nur in Großbritannien gaben die Menschen in Europa mehr für ihre Haustiere aus. Der Branche gehe es gut, sagte der Vorsitzende des Industrieverbands Heimtierbedarf, Georg Müller.



Ein Grund: In keinem anderen europäischen Land leben so viele Haustiere wie in Deutschland. Mehr als 34 Millionen waren es vergangenes Jahr, Fische und Reptilien nicht mitgezählt. Katzen standen dabei mit 15,7 Millionen auf Platz 1, gefolgt von 10,5 Millionen Hunden. Aquarien scheinen derzeit nicht mehr so beleibt zu sein: Der Umsatz ging laut ZZF in diesem Bereich deutlich zurück.