Trotz schwerer Vergangenheit ein wahrer Sonnenschein: Wer schenkt ein Amy eine neue Bleibe?

Stendal - Im Tierheim Stendal Borstel ( Sachsen-Anhalt ) hofft Hündin Amy darauf, endlich ein neues Zuhause zu finden.

Hündin Amy ist wegen einer schweren Ohrenentzündung etwas schwerhörig. © Screenshot/Facebook/Tierheim Stendal Borstel

Die Boxerdame wurde 2021 geboren und hatte es bis jetzt nicht einfach im Leben. Die Narben an ihrem Körper lassen vermuten, dass Amy schon einiges durchstehen musste. Von ihrer Vergangenheit lässt sie sich jedoch nicht ihre Lebensfreude nehmen.

Als sie in die Pflegestelle kam, litt die Fellnase zudem an einer schweren Ohrenentzündung, die ihr Gehör teilweise beeinträchtigt hat.

Laut dem Tierheim Stendal ist die Vierbeinerin jedoch "eine kleine Kämpferin, die bereit ist, neu anzufangen".

Mit ihrer fröhlichen und freundlichen Art wirkt Amy wie ein regelrechter Sonnenschein. Sie ist sehr menschenbezogen und liebt es, viel Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten zu bekommen.

Trotz ihrer schweren Vergangenheit zeigt sie sich im Umgang mit anderen Hunden sehr sozial und ausgeglichen. Wer Amy eine Freude machen möchte, geht mit der Hündin auf ruhige Spaziergänge. Autofahrten findet sie noch etwas eigenartig. Amy wünscht sich zudem Besitzer, die ihr Ruhe, Zuneigung und Geduld schenken.