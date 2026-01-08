Trotz Winter fliegen sie nicht weg: Magdeburger sorgen sich um Storchenpaar

Magdeburg - Es ist ein ungewöhnlicher Anblick: Ein Storchenpaar sitzt mitten im winterlichen Schneetreiben bei Eiseskälte auf einem Nest. Viele Magdeburger sind deshalb besorgt. Ein Experte klärt auf.

Solange die Tiere Futter finden, müsse man sich keine Sorgen machen, so ein Experte. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Im Süden der Stadt hält das gefiederte Pärchen eisern seine Stellung. Trotz Eiseskälte und Schneeschauern bleibt es in Deutschland, anstatt wie üblich in wärmere Gebiete Richtung Afrika zu ziehen.

Wie die Volksstimme berichtet, habe das Duo bereits für mehrere Anrufe beim Storchenhof Loburg (Jerichower Land) gesorgt.

Schließlich kann durch den Schnee die Nahrungssuche erschwert werden und auch der Frost könnte körperliche Schäden anrichten.

Für Aufklärung sorgte schließlich Michael Kaatz, Chef des Storchenhofes in Loburg. Ihm zufolge sei die Sorge derzeit unbegründet, wie es in dem Bericht heißt.

Es sei zwar ungewöhnlich, dass Störche bei diesen Witterungen überwintern, eine Gefahr könne er aktuell jedoch nicht erkennen.