Über 60 Enten in der Falle: Gewinnen sie den Kampf gegen die reißende Strömung?

Catterall - In einer scheinbar aussichtsloses Lage befanden sich rund 65 Stockenten in der Nähe von Catterall (England, Großbritannien). Die Vögel wurden über ein steiles Wehr - eine Art Flusssperre, die das abwärtsfließende Wasser aufstaut - geschwemmt und landeten in einer Art Sammelstelle des Flusses Calder.