Überfordert: Besitzer geben ganze Rasselbande im Tierheim ab

Bergheim - Süßer Anblick, traurige Geschichte: Hundemama Bella ist im Tierheim Bergheim bei Köln eingezogen und brachte gleich vier Welpen mit, nachdem ihre früheren Besitzer mit der Situation völlig überfordert waren.

Gleich vier Welpen landeten samt Hundemama Bella kurzerhand im Tierheim Bergheim. © Instagram/ tierheim_bergheim

Am Sonntag teilte das Tierheim ein Video der kleinen Familie auf Instagram und fand deutliche Worte. "Wir sind wieder Eltern geworden – und zwar gleich vierfach!", schreiben die Pfleger.

Bella sei offenbar "unbemerkt gedeckt" worden, wurde trächtig und plötzlich war den früheren Herrchen alles zu viel. Statt Verantwortung zu übernehmen, landete am Ende die komplette Hundefamilie im Tierheim.

In dem Video stellt eine Pflegerin Bella vor und staunt selbst noch ein bisschen über den Nachwuchs: "Die Bella brachte nicht eins, nicht zwei, nicht drei, sondern vier Kinder mit."

Und dann die große Frage, die sich wohl viele stellen: "Wer ist denn der Vater?" - denn optisch haben die vier Mini-Fellnasen kaum Ähnlichkeit mit ihrer Mama.

Für Bella bedeutet das aktuell Schwerstarbeit. Die Welpen hängen ihr "auf Schritt und Tritt hinterher und wollen trinken, trinken, trinken".