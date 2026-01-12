Überfordert: Besitzer geben ganze Rasselbande im Tierheim ab
Bergheim - Süßer Anblick, traurige Geschichte: Hundemama Bella ist im Tierheim Bergheim bei Köln eingezogen und brachte gleich vier Welpen mit, nachdem ihre früheren Besitzer mit der Situation völlig überfordert waren.
Am Sonntag teilte das Tierheim ein Video der kleinen Familie auf Instagram und fand deutliche Worte. "Wir sind wieder Eltern geworden – und zwar gleich vierfach!", schreiben die Pfleger.
Bella sei offenbar "unbemerkt gedeckt" worden, wurde trächtig und plötzlich war den früheren Herrchen alles zu viel. Statt Verantwortung zu übernehmen, landete am Ende die komplette Hundefamilie im Tierheim.
In dem Video stellt eine Pflegerin Bella vor und staunt selbst noch ein bisschen über den Nachwuchs: "Die Bella brachte nicht eins, nicht zwei, nicht drei, sondern vier Kinder mit."
Und dann die große Frage, die sich wohl viele stellen: "Wer ist denn der Vater?" - denn optisch haben die vier Mini-Fellnasen kaum Ähnlichkeit mit ihrer Mama.
Für Bella bedeutet das aktuell Schwerstarbeit. Die Welpen hängen ihr "auf Schritt und Tritt hinterher und wollen trinken, trinken, trinken".
Hilfe für Bella: Tierheim redet Tacheles
Die Gesamtsituation ist für die kleine Mama sehr anstrengend, aber im Tierheim bekommt sie jetzt wenigstens die Unterstützung, die sie braucht.
Gleichzeitig nutzten die Mitarbeiter die Geschichte für einen klaren Appell: "Zum verantwortungsvollen Umgang mit seinen Haustieren gehört auch, sie kastrieren zu lassen." Und wenn nicht, müsse man eben aufpassen, "dass sie sich nicht decken lassen", betont die Pflegerin.
Einen Lichtblick gibt es aber: "So haben wir es zumindest in der Hand, was aus den Kleinen wird." Die Welpen sollen später nicht irgendwo verkauft, sondern in verantwortungsvolle Hände vermittelt werden.
Wichtig für alle, die sich jetzt schon verliebt haben: Das Tierheim bittet ausdrücklich darum, noch keine Anfragen zu schicken. Weder für Bella noch für ihre Kinder. Die sind, wie es im Video heißt, "viel, viel, viel zu klein".
Titelfoto: Instagram/ tierheim_bergheim