Unglaubliche Wendung im Fall "Timmy"? DNA-Analyse sorgt offenbar für den nächsten Knall

Hamburg - Der Fall um den mehrfach in der Ostsee gestrandeten Buckelwal nimmt die nächste Wendung. Wochenlang schien alles klar: Der tote Wal, der später an der dänischen Insel Anholt angespült wurde, galt als "Timmy". Doch jetzt stellt eine DNA-Analyse offenbar alles infrage.

Im Mai wurde ein toter Buckelwal auf Anholt angespült. Bislang gingen die Experten davon aus, dass es sich dabei um "Timmy" handle. © Marcus Golejewski/dpa

Ausgangspunkt der Analyse war eine Gewebeprobe, die ein Experte des Retter-Teams damals bei der Befestigung eines Ortungssenders an Timmys Flosse entnommen haben soll.

Als der Wal-Kadaver später auf Anholt lag, entnahmen Mitglieder der Wal-Initiative eine weitere DNA-Probe.

Beide Proben wurden nun in einem Labor miteinander verglichen. Doch statt einer eindeutigen Übereinstimmung kam nun offenbar alles anders als erwartet: Nach Informationen von BILD sollen die DNA-Proben nicht übereinstimmen! Demnach wäre der tote Wal auf Anholt nicht "Timmy".

Ob das angebliche Ergebnis bedeutet, dass "Timmy" damit noch lebt? Der Fall ist kompliziert. So habe es bei der Probenentnahme unter anderem keine unabhängigen Zeugen gegeben. Zudem sei unklar, wie die Proben gelagert wurden.

Demnach gebe es verschiedene Faktoren, wodurch das Analyse-Ergebnis möglicherweise Fehler aufweise.