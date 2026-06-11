Was passierte mit Buckelwal "Timmy" im offenen Meer? Sender-Daten ausgewertet

Schwerin/Anholt - Diese Erkenntnisse werden mit Spannung erwartet: Am Freitag soll in einer Pressekonferenz detailliert aufgezeigt werden, was mit Buckelwal "Timmy" nach dessen Freilassung am 2. Mai passierte.

Nach dem Tod von Buckelwal "Timmy" soll nun geklärt werden, was mit dem Tier nach dessen Freilassung am 2. Mai geschah. © Marcus Golejewski/dpa

Wie das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag mitteilte, liegen die Auswertungen der Ortungsdaten des Satellitensenders, der dem Tier verpasst worden war, der Behörde mittlerweile vor.

Durch die Daten könne erstmals nachvollzogen werden, wie sich der Wal nach den Ereignissen am 2. Mai bewegt habe, ehe er einige Tage später tot vor der dänischen Insel Anholt strandete. Das Ministerium sprach von "wichtigen Erkenntnissen für die Gesamtbewertung des Falls".

Die Ergebnisse der Auswertung will Umweltminister Till Backhaus (67, SPD) am Freitag um 10 Uhr in einer Pressekonferenz vorstellen.

Im Mittelpunkt stehen dabei demnach die Auswertung der Ortungsdaten, die Bewegungen des Wals nach der Freilassung sowie die Einordnung der vorliegenden Untersuchungsergebnisse.