Unzertrennlich: Diese beiden Schmusehunde suchen ein neues Zuhause

Bergheim - Das Tierheim Bergheim nahe Köln sucht aktuell für ein ganz besonderes Hunde -Duo ein neues Zuhause.

Die großen Hunde, sehen nicht danach aus, sind aber total verschmust. © Bildmontage: Instagram/ tierheim_bergheim

Auf Instagram rühren die Mitarbeiter für die Geschwister Ali und Julia kräftig die Werbetrommel. Zwei Hunde, die seit rund zehn Jahren zusammen durchs Leben gehen und deshalb auch nur gemeinsam vermittelt werden.

"Für zwei Hunde zusammen ein neues Zuhause zu finden, ist nicht ganz einfach", schreibt das Tierheim offen. Bei der "zauberhaften Julia und dem charmanten Ali" sei man aber "optimistisch".

Im Video wird schnell klar, warum. Rüde Ali "hat die Hosen an", während Julia anfangs etwas schüchtern ist. "Aber wenn sie aufgetaut ist, ist alles gut", heißt es.

Beide seien "zwei reizende Wesen, die man super gerne im Arm hält" und ein echtes "Hundedreamteam", das den Pflegerinnen besonders am Herzen liegt.

Die Geschwister landeten tragischerweise aufgrund eines Sterbefalls im Tierheim.