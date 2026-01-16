Unzertrennlich: Diese beiden Schmusehunde suchen ein neues Zuhause
Bergheim - Das Tierheim Bergheim nahe Köln sucht aktuell für ein ganz besonderes Hunde-Duo ein neues Zuhause.
Auf Instagram rühren die Mitarbeiter für die Geschwister Ali und Julia kräftig die Werbetrommel. Zwei Hunde, die seit rund zehn Jahren zusammen durchs Leben gehen und deshalb auch nur gemeinsam vermittelt werden.
"Für zwei Hunde zusammen ein neues Zuhause zu finden, ist nicht ganz einfach", schreibt das Tierheim offen. Bei der "zauberhaften Julia und dem charmanten Ali" sei man aber "optimistisch".
Im Video wird schnell klar, warum. Rüde Ali "hat die Hosen an", während Julia anfangs etwas schüchtern ist. "Aber wenn sie aufgetaut ist, ist alles gut", heißt es.
Beide seien "zwei reizende Wesen, die man super gerne im Arm hält" und ein echtes "Hundedreamteam", das den Pflegerinnen besonders am Herzen liegt.
Die Geschwister landeten tragischerweise aufgrund eines Sterbefalls im Tierheim.
Ali und Julia: Mehr Schmusehund, als man denkt
Obwohl die Geschwister auf den ersten Blick nicht danach aussehen, scheinen beide richtig kuschelbedürftig zu sein. Über das ganze Video hinweg machen sie es sich bei einer Pflegerin im Arm kuschelig.
Auch im Alltag überzeugen die Vierbeiner: Ein Spaziergang mit ihnen sei sehr entspannt, im Haus verhalten sie sich "ganz unauffällig". Mit anderen Hunden sei Ali nicht immer sofort bester Freund, "aber es ist händelbar".
Laut dem Tierheim sei ein Zuhause mit Haus und Garten ideal, eine kleine Mietwohnung eher nicht. Die Größe der Hunde spricht für sich.
Ganz wichtig: Ali und Julia gibt es nur im Doppelpack. "Nur zusammen, nichts anderes", betonen die Mitarbeiterinnen klar.
Wer Interesse hat, soll dem Tierheim über die Webseite eine Mail schreiben und ein bisschen über das mögliche neue Zuhause erzählen.
