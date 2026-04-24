Urlauber verlassen Unterkunft nur kurz: Was sie bei ihrer Rückkehr erwartet, verschlägt ihnen den Atem
Riviera de São Lourenço - Der Urlaubstrip einer Familie aus Brasilien nahm eine unerwartete Wendung, als die Familie bei ihrer Rückkehr von einem Tagesausflug in die Unterkunft feststellen musste, dass sie nicht mehr alleine war.
Mariana Sakahida hatte sich anlässlich ihres Geburtstages mit ihren Verwandten in eine Unterkunft an der Riviera de São Lourenço eingebucht. Die Immobilie war traumhaft in einem Wald gelegen, verfügte über einen Pool und Garten.
Als die Familie von einem Strandtag zurückkehrte, war schnell klar, dass sich wohl ein paar neue "Partygäste" am Ferienhaus eingefunden hatten, die es sich bereits gemütlich machen wollten:
Im Garten der Unterkunft tummelte sich gleich eine große Gruppe wilder Tiere, die sich nicht nur im Pool erfrischten, sondern auch am Müll der Urlauber bedienten. "Als wir näher an die Glastür kamen, wurde uns klar, was los war", erinnert sich die Brasilianerin gegenüber The Dodo.
Gleich ein Dutzend Nasenbären waren über die Glas-Stein-Mauer ins Grundstück geklettert.
"Sie hatten den ganzen Müll durchwühlt und ein riesiges Chaos angerichtet. Sie sind sogar in den Pool gesprungen", so Mariana. Nach dem Eintreffen der Familie suchten die Tiere aber schnell das Weite – oder versuchten es zumindest.
Urlauber werden von großer Nasenbären-Gruppe überrascht
In Marianas Video sieht man die Nasenbären aufgeschreckt davonstürmen, durch das Wasser flüchten und sich teilweise in der Ecke des Gartens stapeln, um über die Mauer zu gelangen.
Obwohl Mariana und ihre Gäste sich erst mal nur um die Unordnung, welche die Nasenbären hinterlassen hatten, kümmern mussten, wirkte sich der Vorfall nicht negativ auf die Geburtstagsfeier aus. "Es war fantastisch", freut sich die Brasilianerin im Nachhinein.
Die Begegnung mit den wilden Tieren hätte den Aufenthalt noch unvergesslicher gemacht.
Die Waschbär-ähnlichen Säugetiere mit dem auffällig gestreiften Schwanz sind in Mittel- und Südamerika beheimatet.
Laut Geo sind die Tiere hervorragende Schwimmer und Allesfresser. Die weiblichen Nasenbären leben gern in Gruppen von mehr als 25 Exemplaren.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/mari.sakahida