Urlauber verlassen Unterkunft nur kurz: Was sie bei ihrer Rückkehr erwartet, verschlägt ihnen den Atem

Riviera de São Lourenço - Der Urlaubstrip einer Familie aus Brasilien nahm eine unerwartete Wendung, als die Familie bei ihrer Rückkehr von einem Tagesausflug in die Unterkunft feststellen musste, dass sie nicht mehr alleine war.

Mariana Sakahida war zusammen mit ihrer Familie im Urlaub. In der Unterkunft erwartete sie eine tierische Überraschung. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/mari.sakahida

Mariana Sakahida hatte sich anlässlich ihres Geburtstages mit ihren Verwandten in eine Unterkunft an der Riviera de São Lourenço eingebucht. Die Immobilie war traumhaft in einem Wald gelegen, verfügte über einen Pool und Garten.

Als die Familie von einem Strandtag zurückkehrte, war schnell klar, dass sich wohl ein paar neue "Partygäste" am Ferienhaus eingefunden hatten, die es sich bereits gemütlich machen wollten:

Im Garten der Unterkunft tummelte sich gleich eine große Gruppe wilder Tiere, die sich nicht nur im Pool erfrischten, sondern auch am Müll der Urlauber bedienten. "Als wir näher an die Glastür kamen, wurde uns klar, was los war", erinnert sich die Brasilianerin gegenüber The Dodo.

Gleich ein Dutzend Nasenbären waren über die Glas-Stein-Mauer ins Grundstück geklettert.

"Sie hatten den ganzen Müll durchwühlt und ein riesiges Chaos angerichtet. Sie sind sogar in den Pool gesprungen", so Mariana. Nach dem Eintreffen der Familie suchten die Tiere aber schnell das Weite – oder versuchten es zumindest.