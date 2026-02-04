Valentinstag im Fressnapf: So kannst du Tierherzen höherschlagen lassen
Dresden - Am 14. Februar ist Valentinstag - aber wer sagt, dass dieser Tag nur für Paare ist? Im Fressnapf Dresden-Gompitz wird auch an die Vierbeiner gedacht.
Neben einer großen Auswahl an Spielzeug und Leckereien für Hunde und Katzen rund um das Thema Liebe gibt es in der Filiale auf der Gompitzer Höhe 9 eine besondere Aktion: die Wunsch-Pflanze mit Tierheimbewohnern.
Diese Pflanze ist nicht einfach nur Dekoration. An ihren Ästen hängen zahlreiche Anhänger, auf denen Tiere aus dem Tierheim Dresden und vom Tierschutzverein Hoffnung für Tiere e.V. abgebildet sind. Jedes Tier hat dabei einen kleinen Herzenswunsch.
Manche träumen von einem eigenen Körbchen, andere freuen sich über ein neues Spielzeug oder ein paar extra Leckerlies. Und natürlich hoffen alle auf ein liebevolles Zuhause.
Erfülle einem Tierheimbewohner seinen Wunsch
Kunden können einen Anhänger von der Pflanze nehmen, den passenden Wunschartikel besorgen und damit nicht nur das Tierheim unterstützen, sondern auch einem Tier direkt eine Freude bereiten.
Wer also seinem eigenen Vierbeiner eine besondere Überraschung zum Valentinstag machen oder ein Tier im Tierheim unterstützen möchte, sollte unbedingt im Fressnapf Gompitz vorbeischauen.
Vielleicht findet so der ein oder andere Vierbeiner auch endlich ein liebevolles Zuhause.
Titelfoto: Bildmontage: privat, fressnapf_xxl_dresden