Valentinstag im Fressnapf: So kannst du Tierherzen höherschlagen lassen

Dresden - Am 14. Februar ist Valentinstag - aber wer sagt, dass dieser Tag nur für Paare ist? Im Fressnapf Dresden-Gompitz wird auch an die Vierbeiner gedacht.

In der Fressnapf-Filiale in Dresden-Gompitz kann man nicht nur tolles Spielzeug kaufen, sondern auch lokale Tierheime unterstützen, indem man die Herzenswünsche der Tiere erfüllt. © Bildmontage: privat, fressnapf_xxl_dresden

Neben einer großen Auswahl an Spielzeug und Leckereien für Hunde und Katzen rund um das Thema Liebe gibt es in der Filiale auf der Gompitzer Höhe 9 eine besondere Aktion: die Wunsch-Pflanze mit Tierheimbewohnern.

Diese Pflanze ist nicht einfach nur Dekoration. An ihren Ästen hängen zahlreiche Anhänger, auf denen Tiere aus dem Tierheim Dresden und vom Tierschutzverein Hoffnung für Tiere e.V. abgebildet sind. Jedes Tier hat dabei einen kleinen Herzenswunsch.

Manche träumen von einem eigenen Körbchen, andere freuen sich über ein neues Spielzeug oder ein paar extra Leckerlies. Und natürlich hoffen alle auf ein liebevolles Zuhause.