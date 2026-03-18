Verband schlägt Alarm: Etliche verstümmelte Aale am Rhein gefunden

Düsseldorf/Köln - Schockierender Fund am Rheinufer: Seit zwei Wochen werden von Bonn bis Rees immer wieder große, verstümmelte Aalkadaver an den Ufern angespült.

Verendete und verstümmelte Aale wurden in den letzten Tagen am Rheinufer bei Düsseldorf-Himmelgeist angespült. © Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V.

Wie der Rheinische Fischereiverband mitteilt, seien Experten bereits am vergangenen Freitag ausgerückt, um Proben zu entnehmen und die Funde umfassend zu dokumentieren.

Das Ergebnis ist erschreckend: Die Kadaver zeigen nach Angaben des Verbands "deutliche Anzeichen einer mechanischen Einwirkung und sind zum Teil zerstückelt."

Als Grund wird der Kontakt mit den Turbinen oder Rechen von Wasserkraftanlagen vermutet.

Bei den gefundenen Fischen handelt es sich den Angaben zufolge zum Großteil um Blankaale. Das sind geschlechtsreife Tiere, die bis zu 6000 Kilometer weit zu ihrem Laichplatz an der Sargassosee östlich des US-Bundesstaats Florida schwimmen, um dort ihre Eier abzulegen.

Ihr Nachwuchs macht sich nach dem Schlüpfen zurück auf den Weg nach Europa. Doch immer häufiger scheint ihr Weg durch Wasserkraftwerke ohne wirksame Fischpassagen versperrt zu sein.