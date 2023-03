Verwahrloste Hündin sollte sterben, nun hat sie sich komplett verändert!

Lublin (Polen) - Als Kira im November vergangenen Jahres entdeckt wurde, war die Hündin in einem erbärmlichen Zustand: Extrem vernachlässigt und halb verhungert. Ihre Besitzerin hatte bereits beschlossen, sie sterben zu lassen ...

Als die Hündin Kira im November 2022 von Tierschützern entdeckt wurde, war sie in einem extrem vernachlässigten Zustand. © Screenshot Facebook/Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE

Im November 2022 holten Mitglieder der "Stiftung zum Schutz der Tierrechte EX LEGE" (polnisch: Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE) die Hunde-Dame mithilfe der Polizei von einem Grundstück in Lublin im Osten Polens ab. Der Vierbeiner sah zu dem Zeitpunkt völlig verwahrlost aus und war stark abgemagert.

Wie die Tierschützer von Wamiz.pl berichten, sei Kiras Todesurteil da bereits besiegelt gewesen: Die Besitzerin hatte schon einen Termin für die Einschläferung der Hündin vereinbart. Sie wurde im letzten Moment gerettet!

Eigenen Angaben zufolge wurden die Aktivisten von einem Zeugen über den Vorfall informiert. Demnach wurden sie von einer Person "um Hilfe gebeten, weil diese trotz intensiver Bemühungen (...) keine Hilfe von einem Vertreter einer der örtlichen Organisationen erhalten hat, denen bereits Informationen über die Tierhalterin vorlagen".

Und obwohl es auch schon mehrfach Untersuchungen auf dem Grundstück gegeben hatte und der Zustand des Tieres somit bekannt gewesen sein muss, wurden keine Maßnahmen ergriffen, um diese Grausamkeit zu stoppen.