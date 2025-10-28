Vom Pech verfolgt: Wer schenkt Mischlingshündin Luna ihr Happy End?

Hamburg - Die hübsche schwarz-weiße Mischlingshündin wurde behördlich sichergestellt und wartet nun seit dem 13. Oktober 2025 im Hamburger Tierheim auf ihr neues Für-Immer-Zuhause.

Mischlingshündin Luna ist seit dem 13. Oktober im Hamburger Tierheim untergebracht. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Mit ihren geschätzten neun bis zehn Jahren (geb. ca. 2015/2016) gehört Luna zwar schon zu den Hunde-Seniorinnen, aber davon lässt sie sich kein bisschen bremsen!

Die rund 25 Kilo schwere und 58 Zentimeter große Hundedame ist nämlich erstaunlich fit, liebt Bewegung – und hat immer noch ordentlich Pfeffer im Fell.

Nur ein paar überflüssige Pfunde müssen noch purzeln, damit ihre Gelenke geschont werden.

Im Tierheim zeigt sich Luna als freundliche, verschmuste und treue Begleiterin, die ihre Bezugspersonen über alles liebt. Wer sie einmal streichelt, hat schnell einen Schatten auf vier Pfoten – denn Luna folgt ihren Menschen gern und fordert liebevoll Aufmerksamkeit ein.

Auch mit anderen Hunden versteht sie sich prima: In ihrer gemischten Hundegruppe zeigt sie Sozialkompetenz und manchmal sogar Spielfreude. Deshalb kann sich das Tierheim-Team Luna sowohl als Zweithund als auch als Familienhund mit standfesten Kindern gut vorstellen.