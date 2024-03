Vorsicht! Auf diese Zeitgenossen müssen wir auf den Straßen jetzt besonders Acht geben

Frankfurt am Main - Wie jedes Jahr sind wieder Kröten, Frösche und Molche unterwegs zu ihren Laichgewässern. Daher ist besondere Vorsicht für Verkehrsteilnehmer auf Deutschlands Straßen geboten.

Wie stets um diese Jahreszeit beginnen ein Mal mehr die Wanderungen von unterschiedlichen Amphibien. © Marcus Brandt/dpa

Die Amphibien beginnen ab einer abendlichen Temperatur von sechs bis acht Grad zu wandern, wie Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund Hessen (NABU) mitteilte. Dabei überqueren sie auch befahrene Straßen - eine tödliche Gefahr für die Kriechtiere.

Vor allem bei Abenddämmerung seien zurzeit viele Amphibien unterwegs, darunter Erdkröten, Grasfrösche, Teichmolche, Bergmolche und Feuersalamander. Die wechselwarmen Tiere kehren zu den Gewässern zurück, in denen sie selbst zur Welt gekommen sind - meist auf direktem Weg.

Zäune am Straßenrand sollen sie auf ihrer Wanderung vor dem Überfahren retten. Ebenerdig werden Eimer in der Erde vergraben. Bei dem Versuch, den Zaun zu umgehen, fallen die Tiere in die Behälter. Die gesammelten Amphibien können dann sicher auf die andere Straßenseite gebracht werden.

An besonders gefährlichen Stellen sollten Autofahrer auf die Bremse drücken, lautet der Appell des NABU: Wenn ein entsprechendes Hinweisschild zu sehen sei, sollte der Pkw maximal mit Tempo 30 weiterfahren.

Dies schützt laut Sprecher Langenhorst die Amphibien auch vor dem sogenannten Barotrauma: "Der Luftzug schnell vorbeifahrender Fahrzeuge verändert die Druckverhältnisse im Körper und führt dadurch zu tödlichen Verletzungen der inneren Organe."