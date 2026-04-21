Wal-Expertin klärt über ihre Flucht auf und erhebt schwere Vorwürfe

Insel Poel - Heftige Worte! Während Buckelwal "Timmy" vor der Insel Poel weiter um sein Überleben kämpft, hat sich Wal-Expertin Dr. Jenna Wallace am Dienstag detailliert zu den Gründen ihrer Abreise geäußert.

Wal-Expertin Dr. Jenna Wallace hat nach ihrer Abreise schwere Vorwürfe gegen Mitglieder des Rettungsteams von Buckelwal "Timmy" erhoben. © Fotomontage: Stefan Sauer/dpa, Instagram/dr.jennawallace

In einem Statement auf Facebook erhob die eigens aus Hawaii angereiste Tierärztin schwere Vorwürfe gegen einzelne Mitglieder der Rettungsinitiative – allen voran gegen den Peruaner Sergio Bambaren (65) sowie gegen einen Mann, den Wallace als "Mr. Firstclass" bezeichnete - mutmaßlich Influencer Danny Hilse.

Die beiden Männer, die laut eigener Aussage eine "Verbindung" zu dem Wal hätten, sollen die Chance auf die Freiheit des Tieres vor ihren Augen zunichtegemacht haben, argumentierte die internationale Expertin.

So warf Wallace "Mr. Firstclass" vor, am Montag so sehr damit beschäftigt gewesen zu sein, sich zu filmen und seine 'Beziehung' mit dem Tier mit der Kamera einzufangen, dass er den Wal immer wieder zurück ins seichte Wasser und in die Bucht gelenkt habe.

"Tatsächlich hätte sein Bootspropeller beinahe Timmys Schwanzflosse überfahren!", wütete die Wal-Expertin. Sie habe daraufhin gefordert, dass "Mr. Firstclass" das Retter-Team verlassen müsse, was jedoch nicht passiert sei.