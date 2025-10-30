Warnung zu Halloween: Keine Kostüme für Hund und Katze

Für viele Menschen ist das Feiern von Halloween ein Vergnügen, für Hund und Katze kann das gruselige Treiben allerdings beängstigend sein.

Von Michael Bauer

Wiesbaden - Für viele Menschen ist das Feiern von Halloween ein Vergnügen, für Hund und Katze kann das gruselige Treiben allerdings beängstigend sein. Darauf hat die Landestierschutzbeauftragte Madeleine Martin hingewiesen.

Am Freitag ist wieder Halloween.
"Bitte verkleiden Sie Ihre Tiere nicht", appelliert sie an sämtliche Tierhalterinnen und -halter kurz vor dem 31. Oktober. "Das artet in Tierquälerei aus."

Auch bei dem Thema Süßigkeiten warnt die Landestierschutzbeauftragte: "Süßes oder Saures bringt großen und kleinen Menschen Freude."

Aber Schokolade - selbst in kleinen Mengen - könne für Hunde und Katzen tödlich sein, erklärt Martin.

Süßigkeiten und Naschereien sollten außerhalb der Reichweite der Haustiere aufbewahrt werden.

Grundsätzlich gelte es - ähnlich wie an Silvester Fastnacht und anderen Tagen, an denen draußen gefeiert werde -, dass die tierischen Mitbewohner lieber im Haus bleiben und abgelenkt werden sollten, um Stress zu vermeiden.

