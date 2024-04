Warum der Umweltschutz Seekühe in Florida töten könnte

Florida - Eigentlich sollte die Abschaltung eines Kohlekraftwerks nur positive Einflüsse auf die Umwelt haben, aber den Seekühen in der Nähe des Apollo Beach (Florida, USA ) könnte genau das zum Verhängnis werden.

Die Florida-Seekühe sind mittlerweile von Kraftwerken abhängig. © 123rf/collins93

Es ist wahrscheinlich eins der skurrilsten Tierschutz-Probleme, welches es in Florida jemals gegeben hat.

Normalerweise leben die Seekühe dort, wo es warme Quellen gibt, an denen sie sich bis zu acht Stunden am Tag aufhalten. Sehr viele davon wurden, wie BBC berichtet, aber durch massive Verschmutzung der Umwelt in den letzten Jahren zerstört.

Leider können die grauen Meeresbewohner bei Temperaturen unter 20 Grad Celsius nicht überleben. An dieser Stelle kommen die Kraftwerke wieder ins Spiel, denn diese müssen irgendwo ihr aufgewärmtes Kühlwasser loswerden.

Die Warmwasserabflüsse der Kraftwerke dienen als künstliche Warmwasserquelle und sichern somit das Überleben der Tiere in den Wintermonaten. Da Florida jedoch innerhalb der nächsten 30 Jahre das Ableiten des Kühlwassers ins Meer verhindern will, droht vielen der Apollo-Beach-Seekühen ein böses Ende.

Bereits 1997 wurde eins der Kraftwerke umgebaut, um die Anforderungen an die Wasserqualität zu erfüllen. Die Ableitung des warmen Wassers wurde unterbunden, das führte jedoch nicht dazu, dass die Seekühe das Gebiet verließen und letztendlich starben sie an der Kälte.

"Wir müssen herausfinden, wie wir die Seekühe dazu bringen können, an andere Orte zu gehen", erklärt Elizabeth Fleming, eine Naturschützerin und Seekuh-Expertin bei der gemeinnützigen Organisation "Defenders of Wildlife".