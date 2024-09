Was diese süße Hundedame leistet, kann Menschenleben verändern

Zahnärztin Ina Zöller sitzt mit Hündin "Anouk" auf einem Sofa im Wartezimmer ihrer Praxis. Die Hündin soll auf ängstliche Patienten beruhigend wirken. © Boris Roessler/dpa

"Es ist keine Angst, es ist Panik", erklärt die 75-Jährige. Nach schlimmen Erfahrungen als Kind auf dem Zahnarztstuhl war jede Behandlung für sie eine Qual.

Bis Anouk kam, ein Australian Shepherd. Die gutmütige Hündin gehört der Zahnärztin Ina Zöller in Gießen, begleitet dort angstgeplagte Patienten und soll besser wirken als jede Beruhigungspille.

"Bei dem Kontakt mit Hunden wird das Wohlfühlhormon Oxytocin ausgeschüttet", erklärt die Zahnärztin. "Es senkt Puls und Blutdruck, das ist wissenschaftlich erwiesen." Ihre Patientin Derwort nickt und erzählt von ihrem ersten Zahnarzttermin in Begleitung von Anouk.

Wie gewöhnlich sei sie sehr aufgeregt gewesen und habe sich ins Wartezimmer gesetzt. Dann sei Anouk gekommen und habe ihr eine Pfote hingehalten. "Sie hat mich so lieb angeguckt. Meine Panik vor der Behandlung, dem Ausgeliefertsein, war verflogen."

Seitdem ist die freundliche Hundedame immer dabei, wenn bei der 75-jährigen Frau aus Fernwald eine Behandlung ansteht. Seit dem vergangenen Jahr arbeitet Anouk an einem Vormittag in der Woche in der Zahnarztpraxis und begleitet dabei jeweils zwei Patienten.

Zum Ritual gehört, dass sie zur Begrüßung im Wartezimmer, wo neben den Stühlen ein gemütliches rotes Sofa steht, ihre Pfote gibt. Dann begleitet sie die Menschen ins Behandlungszimmer.