Waschbär stirbt in Tierfalle: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Radeburg - Eine Tierfalle wurde einem wilden Vierbeiner in Sachsen zum Verhängnis. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Waschbär verfing sich in der Falle und starb. (Symbolbild) © 123rf/trsteep

Am 19. Mai entdeckte ein Zeuge am Vormittag einen toten Waschbären in der Falle.

Diese wurde von Unbekannten in einem Flusslauf an der S177 zwischen Radeburg und Großdittmannsdorf aufgestellt.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, hatte sich daraufhin ein Waschbär darin verfangen und war dann verendet.

Man ermittle nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, heißt es in der Mitteilung weiter.