22.02.2025 19:30 Weil es geschneit hat: Tiergehege hat ganz besondere Überraschung für seine Pinguine

Am Donnerstag hat es in Missouri geschneit. Ein Grund für die Mitarbeiter des Aquariums "Wonders of Wildlife", ihren Schützlingen eine kleine Freude zu machen!

Von Svea Nieberg

Springfield (Missouri/USA) - Geht's eigentlich noch süßer? Am Donnerstag hat es im US-amerikanischen Bundesstaat Missouri geschneit. Ein Grund für die Mitarbeiter des Aquariums "Wonders of Wildlife", ihre Wintermäntel überzuziehen und ihren Schützlingen eine kleine Freude zu machen! Die Pinguine genossen den Schneetag in vollen Zügen. © TikTok/Screenshot/wowaquariumsgf So gab es für die insgesamt 18 Pinguine des Tiergeheges eine Art Wandertag: Die Vögel gingen gemeinsam mit ihren Pflegern nach draußen in einen eingezäunten Bereich. Dies berichtete eine junge Frau namens Luna begeistert auf X: "In meiner Stadt gab es sechs Zoll [etwa 15 Zentimeter, Anm. d. Red.] Neuschnee und das Aquarium hat die Pinguine rausgelassen, damit sie im Schnee spielen können!" Und auch "Wonders of Wildlife" selbst hat auf TikTok einige Videos von dem außergewöhnlichen Ausflug geteilt: "Wir haben den Schneefall auf die einzige Art und Weise gefeiert, mit der wir etwas anfangen können: mit einem Pinguin-Schneetag!" Tiere Wal-Tragödie vor Australien: 90 Tiere kämpfen um ihr Leben, dann müssen alle sterben Und den haben die Vögel augenscheinlich in vollen Zügen genossen. So haben sie mehrere Stunden lang begeistert im Schneetreiben gespielt, sind neugierig über das Gelände gewatschelt oder haben sich einfach in das weiche Weiß gelegt und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Online begeisterten die niedlichen Pinguin-Videos Tausende Schnee-Ausflüge sind sehr selten Dies war erst der dritte Schneetag für das Aquarium. © TikTok/Screenshot/wowaquariumsgf Gegenüber Springfield News Leader erklärte Ben Houghton, ein Mitarbeiter von "Wonders of Wildlife", dass mithilfe derartiger Ausflüge "realistische Situationen in der Natur" für die Tiere erschaffen werden, "die sie erkunden können". Oft kommt so etwas leider nicht vor. Hierbei handelte es sich erst um den dritten Schneetag für die Pinguine im Freien, zuletzt hatten sie 2022 nach draußen gehen dürfen. Das liegt daran, dass die Wetterbedingungen für einen derartigen Tag perfekt sein müssen, um sicherzugehen, dass die Tiere unter freiem Himmel sicher sind. Dazu gehört unter anderem, dass die Temperaturen über mehrere Tage hinweg kalt bleiben müssen und nicht zu stark schwanken dürfen, um einen harten Boden zu gewährleisten. Tiere Streit mit Katze: Fuchs erhält Platzverweis, entgeht aber einer Anzeige Dies sei in Missouri allerdings nur selten gegeben, so Houghton weiter. Umso schöner also, wenn es dann doch endlich klappt. Die Pinguine waren auf jeden Fall überglücklich. "Ihre Freude kompensiert die Tatsache, dass ich beim Filmen fast erfroren bin", scherzte eine Mitarbeiterin unter einem der Videos.

Titelfoto: TikTok/Screenshot/wowaquariumsgf