Nabu NRW sucht Helfer: Darum ist das Zählen von Schmetterlingen so wichtig

Düsseldorf – Der Naturschutzbund (Nabu) in Nordrhein-Westfalen ruft zur "Schmetterlingszeit", einer Zählaktion für Schmetterlinge, auf.

Ein "Kleiner Fuchs" (l.) und ein "Admiral" sitzen auf Blüten eines Schmetterlingsstrauchs. (Symbolbild) © picture alliance / Carsten Rehder/dpa

Zum elften Mal soll die Initiative auf das Artensterben der Insekten aufmerksam machen, wie der Nabu mitteilt. Interessierte können ab heute bis zum 15. Juli Schmetterlinge zählen und spätestens bis zum 22. Juli melden.

So wird gezählt:

Es kann an einem oder an mehreren Tagen gezählt werden.

Die Anzahl der Schmetterlinge wird jeweils pro Tag gemeldet.

Entscheidend ist pro Tag die höchste Anzahl an Faltern einer Art. Wer zum Beispiel morgens drei Zitronenfalter zählt und abends vier, meldet als Anzahl vier.

Die Zählhilfe des Nabu kann dabei helfen. Darauf sind zudem die häufigsten Schmetterlingsarten abgebildet, um die Erkennung zu erleichtern.

Die Ergebnisse können online gemeldet werden, dort findet sich auch die Zählhilfe.

"Empfehlenswert ist es, eine passende Pflanze auszuwählen und alle Schmetterlinge, die sich dort niederlassen, zu erfassen", erklärt Karl Heinz Jelinek vom Nabu.

Anhand der Daten, die bei der Zählaktion gesammelt werden, könne man herausfinden, welche Falter im unmittelbaren Siedlungsbereich noch vorkommen und wie häufig diese gesichtet werden.