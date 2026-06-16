Polizei jagt Viehdiebe - und sucht Zeugen

Potsdam - Wer kann den Beamten helfen? Die Brandenburger Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise im Zusammenhang mit einer Serie von Viehdiebstählen.

Mehr als 200 Rinder sind in den vergangenen Monaten geklaut worden. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

In der Gemeinde Schenkendöbern (Landkreis Spree-Neiße) bei Guben wurden in der Nacht zum 12. Mai mehrere Tiere aus einem abgelegenen Kuhstall entwendet, wie die Beamten mitteilten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sollen die Tiere mit einem etwa 12,5 Tonnen schweren Viehtransporter abtransportiert worden sein.

Zeugen hatten in Tatortnähe einen blauen Lastwagen gesehen. Die Polizei fragt nun, wer in der Nacht den Transporter, ein ähnliches Fahrzeug oder mögliche Begleitfahrzeuge bemerkt hat.

Besonders interessant sind Beobachtungen im Ortsteil Hammer sowie entlang der Bundesstraßen 97, 112 und 115 oder auf umliegenden Zufahrtswegen. Auch Dashcam-Aufnahmen könnten für die Ermittlungen entscheidend sein.

Neben dem Fall in Schenkendöbern werden drei weitere Taten in Rabenstein/Fläming (Landkreis Potsdam-Mittelmark), Uebigau-Wahrenbrück (Landkreis Elbe-Elster) und Vetschau/Spreewald (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) untersucht.