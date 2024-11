Wie süß! "Haggis" ist der nächste Star am Zwerghippo-Himmel

In einer Mitteilung des Zoos verwies Appleyard darauf, dass die Tierart, zu welcher Toni, Moo Deng und nun auch Haggis gehören, vom Aussterben bedroht ist. Nach Schätzungen vom Naturschutzverband "International Union for Conservation of Nature (ICUN)" leben noch schätzungsweise 2500 Exemplare dieser Spezies in freier Wildbahn.

Trotz alledem beteuerte der Teamleiter, dass es wunderbar sei, "nun eine eigene kleine Botschafterin in Edinburgh zu haben, um auf die Herausforderungen dieser Spezies in der Wildnis aufmerksam zu machen."