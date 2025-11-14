Brisanter Fall: Polizei ermittelt gegen Wolfs-Experten nach Fake-Fund

Lam - Ein ehrenamtlicher Wolfsexperte aus der Oberpfalz steht unter dem Verdacht, einen toten Wolf über die Grenze gebracht und damit eine Straftat vorgetäuscht zu haben. Die Behörden haben ihn bis zum Abschluss der Ermittlungen suspendiert.

Der Wolfskadaver wurde über die Grenze geschmuggelt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Aus diesem Grund darf der Mann vorerst nicht mehr als ehrenamtlicher Ansprechpartner für Raubtier-Hinweise agieren.

Die Polizei hat den Verdacht, dass das Mitglied des Netzwerks einen toten Wolf von Tschechien aus in die grenznahe Gemeinde Lam (Landkreis Cham) gebracht haben könnte - um eine Straftat vorzutäuschen. Gefunden wurde der Kadaver von Wanderern, der Verdächtige soll das tote Tier selbst zur Polizei gebracht haben.

Der Mann sei bis zum Abschluss der Ermittlungen von seinen Aufgaben im Netzwerk "Große Beutegreifer" entbunden, sagte ein Sprecher des Landesamts für Umwelt (LfU) in Augsburg. "Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird die Person dauerhaft aus dem Netzwerk ausgeschlossen."

In dem Netzwerk sind laut LfU etwa 140 Menschen ehrenamtlich aktiv, die bei Hinweisen auf Tiere wie Luchse, Wölfe und Bären Ansprechpartner für Betroffene vor Ort sein sollen.

Dazu gehören zum Beispiel Jäger, Naturschützer, Förster und Landwirte. Sie sind laut LfU speziell geschult und sollen mögliche Spuren von Raubtieren fundiert dokumentieren, zum Beispiel Fährten und verletzte oder gerissene Tiere.