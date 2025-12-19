Toter Wolf in der Börde entdeckt: Polizei ermittelt wegen illegaler Tötung

Eggenstedt - Nachdem bereits am Montag in Eggenstedt ( Landkreis Börde ) ein toter Wolf entdeckt wurde, sucht die Polizei aktuell nach Zeugen. Es steht der Verdacht einer illegalen Tötung im Raum.

Das tote Tier wurde auf einer Ackerfläche entdeckt. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Mitarbeiter des Wolfskompetenzzentrums Sachsen-Anhalt meldete am Montag den Fund des toten Tieres bei der Polizei.

Der Kadaver habe sich auf einer Ackerfläche nahe der Ortslage Eggenstedt befunden, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Anschließend wurde der tote Wolf sichergestellt und soll zu Beginn des nächsten Jahres zur pathologischen Untersuchung gebracht werden.

Nach einer ersten Inaugenscheinnahme wurden Hinweise festgestellt, die auf eine mögliche illegale Tötung hindeuten können, hieß es weiter.