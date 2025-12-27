Nach Wolfssichtung: Experten prüfen Ziegenrisse im Schwarzwald

Forbach - Nach dem Fund zweier toter Ziegen bei Forbach (Landkreis Raststatt) prüfen Fachleute, ob sie von einem Wolf gerissen wurden.

Eine Wildkamera filmte zwei Wölfe bei einem nächtlichen Streifzug. © Privat/FVA Baden-Württemberg/dpa

"Ein Wolf als Verursacher kann zum aktuellen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden", teilte das Umweltministerium mit.

Der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg waren die toten Tiere am 2. Weihnachtsfeiertag gemeldet worden.

In Deutschland kommt es allerdings immer wieder vor, dass frei laufende Hunde Schafe oder Ziegen töten. Erst genetische Analysen können zeigen, was für ein Tier im aktuellen Fall der Angreifer war.