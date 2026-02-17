Gericht entscheidet: Wolf im Schwarzwald darf geschossen werden

Stuttgart - Bis zum 10. März darf der Wolf im Nordschwarzwald getötet werden, das hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) am Montag in zweiter Instanz entschieden.

Menschen hat sich der Wolf im Schwarzwald schon mehrfach gezeigt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Und das Umweltministerium erklärte direkt im Anschluss: "Das Entnahmeteam ist ab sofort tätig." Das ist eine kleine Zahl konkret benannter Spezialisten. Haben sie einen Wolf getötet, muss dieser laut der Ausnahmegenehmigung unverzüglich der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt BW (FVA) übergeben werden.

Diese prüfe dann, ob das richtige Tier mit der Bezeichnung "GW2672m" erlegt wurde. Erst wenn zweifelsfrei feststehe, dass dies nicht der Fall war, dürfen demnach weitere Maßnahmen zur Tötung des Rüden erfolgen.

Auf den ersten Blick ist nicht davon auszugehen, dass die Naturschutzinitiative (NI) das Ganze noch einmal verzögern kann. Die Beschlüsse in zwei Eilverfahren seien unanfechtbar, hatte der VGH erklärt.

Die NI will die Entscheidung genau prüfen, kündigte ihr Vertreter Wolfgang Epple an. In einer ersten Reaktion zeigte er sich aber resigniert und sagte lediglich: "Das passt in einen naturschutzfeindlichen Zeitgeist."