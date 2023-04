Wolf August starb einsam im Wildgehege: Das ist der Grund!

August, der letzte Wolf im Wildgehege Moritzburg, ist tot. © Jana Mothes

"Nach langem Suchen fanden wir ihn im hinteren Teil seiner Anlage", sagt Ronald Ennersch (58), Leiter des Wildgeheges Moritzburg. Es war der Bereich in seinem Gehege, wohin sich August immer gern zurückzog.

"Natürlich ist es traurig", so Ennersch. Aber er betont, dass August in freier Natur nie ein so biblisches Alter erreicht hätte, weil er nicht mehr in der Lage gewesen wäre, auf Jagd zu gehen.

Schon länger plagten ihn Alters-Zipperlein. So hatte er Probleme, aufzustehen. Auch mussten ihm die Tierpfleger sein Futter maulgerecht zubereiten.

Trotzdem zog er bis zuletzt seine Bahnen auf der Wolfsanlage, die er seit etwa zwei Jahren allein bewohnte, nachdem sein Bruder Moritz verstorben war. Die Brüder waren einst vom damaligen sächsischen Umweltminister Frank Kupfer (60, CDU) getauft worden.



Auf der 2009 errichteten und jetzt verwaisten Wolfsanlage soll schnell wieder Leben einkehren.