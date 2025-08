Schreckliche Szenen: Wolf beißt Kind und will es mitschleifen

Utrecht - Ein Kind musste in einem niederländischen Wald eine schreckliche Begegnung machen. Der Sechsjährige wurde von einem Wolf gebissen und gepackt.

Alles in Kürze

Ein sogenannter Problemwolf griff einen kleinen Jungen an und verletzte ihn am Rücken. (Symbolbild)

Am Mittwochmorgen griff ein sogenannter Problemwolf in einem Waldstück nähe Utrecht einen spielenden Jungen an. Das Ganze passierte unweit des Wahrzeichen "Pyramide von Austerlitz".

Das Kind wurde vom Tier am Rücken gepackt und in Richtung Gestrüpp gezerrt, wie Bild berichtet.

Zum Glück griffen Erwachsene sofort ein und schlugen den Wolf mit Stöcken, woraufhin das Tier die Flucht ergriff.

Gegenüber NOS berichteten die Eltern von den Schreck-Momenten: "Wir waren schockiert. Unser Junge wurde buchstäblich gepackt und mitgeschleift. Ich dachte zuerst, es wäre ein verspielter Hund."

Der verletzte Junge kam ins Krankenhaus.