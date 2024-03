Wolf-Hund-Mischlinge breiten sich aus: "So schnell wie möglich abschießen"

Piemont - In Italien breiten sich Mischlinge aus Wölfen und Hunden immer weiter aus. Über den Umgang mit den Hybriden gibt es Streit.

Bei diesem Rüden ist deutlich zu sehen, dass er ein Hybrid aus Hund und Wolf ist. (Archivbild) © Swen Pförtner/dpa-Zentralbild/dpa

Im Naturpark Gran Bosco di Salbertrand in den Westalpen bemerkten Ranger vor wenigen Monaten einen Wolf, der ungewöhnlich helles Fell hatte, berichtete The Guardian. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass es kein gewöhnliches Exemplar war, sondern ein Mischling. Es ist die erste Sichtung eines Wolfshundes in der Alpenregion des Piemont.

Der Rüde zeugte Nachwuchs. Zwei Würfe, von denen die Parkranger zwei Tiere einfingen und kastrierten, damit sie sich nicht weiter fortpflanzen. Denn die Anzahl der Mischlinge nimmt zu. In der Toskana machen sie sogar bis zu 70 Prozent der Wolfspopulation aus.

Wie kommt es überhaupt dazu? Durch strengen Schutz breitete sich der Wolf in den vergangenen 20 Jahren wieder in Europa aus. Doch sein ursprünglicher Lebensraum ist weitgehend zerstört und voller menschlicher Siedlungen, die millionenfach seine Verwandten als Haustiere halten.

Vor allem streunende Hunde oder vernachlässigte Arbeitshunde machen Bekanntschaft mit Einzelwölfen und paaren sich.