Zehn Hunde in zehn Tagen gefressen: Tiger versetzen Dörfer in Angst und Schrecken

Ein Sibirischer Tiger (auch als Amurtiger bekannt) streift durch seinen natürlichen Lebensraum. © Ministerium der Russischen Föderation für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis

Die Bestände des vom Aussterben bedrohten Sibirischen Tigers erholen sich.

Streiften 2005 noch rund 450 Exemplare durch die Wälder im Fernen Osten Russlands, so gehen die Behörden inzwischen von mehr als 750 frei lebenden Tigern aus. Besonders Präsident Wladimir Putin (71) soll der Tiger-Schutz sehr am Herzen liegen.

Doch was des einen Freud, ist des anderen Leid. Denn die Großkatzen kommen immer häufiger in die Nähe des Menschen, streifen nachts durch Dörfer und fallen gelegentlich auch Hunde an. Nicht selten enden diese Begegnungen tödlich, weiß die Zeitung "Moskowski Komsomolez" zu berichten.

So kam es etwa im Dorf Gwasjugi (Gebiet Chabarowsk) zu einer Reihe von Vorfällen, als ein einzelner Tiger innerhalb von zehn Tagen zehn Hunde anfiel und verspeiste. Zurück blieben ratlose Anwohner.

"Es dauerte zehn Tage, den Störenfried zu fangen", sagt Michail Degtjarew, Gouverneur des Gebietes bei Telegram. "Aber jetzt ist er im Käfig."