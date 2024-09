Zöllner kontrollieren Transporter: Was sie darin finden, verschlägt ihnen die Sprache

Am Freitag fiel dem Zoll bei einer Kontrolle an der Raststätte Weiskirchen ein Transporter auf, in dem Welpen in einem schrecklichen Zustand eingepfercht waren.

Von Angelo Cali

Weiskirchen/Aschaffenburg - Wie kann man derart hilflosen Wesen nur so etwas antun? Diese Frage stellten sich auch die Beamten des Zollamtes im Rahmen einer Kontrolle am gestrigen Freitag an der A3, nachdem sie einen Transporter mit Hundewelpen an Bord genauer unter die Lupe nahmen.

An der Raststätte Weiskirchen Nord bei Rodgau (Südosthessen) fand die Kontrollaktion des Zollamtes statt. © 5VISION.NEWS Bei einer Routinekontrolle an der Raststätte Weiskirchen Nord (Landkreis Offenbach) stießen Zöllner gegen 10 Uhr in dem rumänischen Transporter auf sechs kleine Golden-Retriever-Welpen, die unter völlig unangemessenen Bedingungen transportiert wurden. Die Tiere saßen zusammengepfercht in einem kleinen Käfig und befanden sich in einem äußerst schlechten Zustand. Als die Zöllner den Transporter öffneten, schlug ihnen direkt ein beißender Geruch nach Kot und Urin entgegen. Die kleinen Welpen, geschätzt gerade einmal acht Wochen alt, waren mit Flöhen übersät und ihr Fell war von Urin durchtränkt. Das Veterinäramt des Kreises Offenbach, das sofort alarmiert wurde, bestätigte den schlechten Zustand der Tiere. Die Welpen waren viel zu jung, um von ihrer Mutter getrennt zu werden und mussten dringend tierärztlich versorgt werden. Der Fahrer des Transporters erklärte sich zwar bereit, die Tiere abzugeben, doch die Suche nach einer geeigneten Unterbringung gestaltete sich schwierig. Denn im gesamten Landkreis war es keiner der Pflegeeinrichtungen möglich, die kleinen Racker in Obhut zu nehmen.

Hundewelpen in erbärmlichen Zustand aus Transporter gerettet: Tierheim Aschaffenburg springt ein

Die sechs Golden-Retriever-Welpen kamen im Anschluss in die Obhut des Tierheimes in Aschaffenburg. © 5VISION.NEWS