Aktion für Jung und Alt: Erster landesweiter Zootag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Landesweit findet am Sonntag der erste Zootag in Sachsen-Anhalt statt.

Der Zoo in Magdeburg will seinen Gästen unter anderem öffentliche Tierfütterungen anbieten. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Mitglieder des Landeszooverbandes laden zu diesem besonderen Tag Besucher ein, die besondere Einblicke bekommen wollen, teilte die Stadt Aschersleben (Salzlandkreis) mit.

Auch der dortige Zoo beteiligt sich. Außerdem machen unter anderem der Tierpark Bad Kösen, die Zoos in Halle und Magdeburg sowie der Schmetterlingspark Wittenberg mit.

Wie der Zoo in Magdeburg mitteilte, soll es öffentliche Tierfütterungen und Informationsstände geben. Zudem können Besucher in rückwärtige Tierbereiche schauen. So sollen sie die Arbeit der Zoos und Tierparks besser kennenlernen.

Ziel des Tages sei es, dass Jung und Alt gemeinsam in den Zoos und Tierparks etwas erleben. So soll nicht nur ein Beitrag zu Artenschutz, Bildung und Forschung geleistet werden, sondern auch das soziale Miteinander gestärkt werden.

Besitzer von Jahreskarten können demnach an dem Tag alle teilnehmenden Zoos kostenfrei kennenlernen.

Zoos seien weit mehr als nur Ausflugsziele, betonte Wirtschaftsminister Sven Schulze (46, CDU), der Schirmherr der Veranstaltung ist. "Sie sind Treffpunkte für Familien, Naturfreunde und Bildungsinteressierte. Ich freue mich, dass wir mit dem ersten Landeszootag ein starkes Zeichen für die wertvolle Arbeit der Zoos setzen."