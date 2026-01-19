Zoo-Überraschung in Hellabrunn: Zweiter Panda-Standort in Deutschland möglich

München - Bekommt der Tierpark Hellabrunn bald Riesenpandas? Nach Medienberichten über eine Leihe aus China nach Bayern hat der Zoo ein "wegweisendes Neubauprojekt" angekündigt - und eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU ) am Mittwoch.

Gibt es bald Riesenpandas in München? © Wei Peiquan/XinHua/dpa

Weder die Stadt München noch die Staatskanzlei oder der Zoo wollten sich auf Nachfrage zu weiteren Details äußern.

"Münchner Merkur" und "tz" hatten vergangene Woche berichtet, dass der Tierpark zwei Riesenpandas per Leihe aus China bekommen soll. Hellabrunn wäre nach Berlin erst der zweite Tierpark in Deutschland, in dem Riesenpandas leben.

Während Pandas für Zoos und Tierparks in der Regel ein Besuchermagnet sind, gelten sie auch als Politikum.

China verleiht seit über 50 Jahren Pandabären in andere Länder, um die diplomatischen Beziehungen zu stärken. Auch Frankreich bekam kürzlich zwei Pandas von China zugesagt.