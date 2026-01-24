Nach Tod von vernachlässigtem Löwenbaby: Gleich dreimal Nachwuchs im Zoo

Schwerin - Große Freude im Schweriner Zoo : Die Asiatische Löwin Heidi hat drei Jungtiere zur Welt gebracht.

Drei Asiatische Löwenbabys sind im Schweriner Zoo geboren. Mutter Heidi kümmert sich fürsorglich um den Nachwuchs. © -/Zoo Schwerin/dpa

"Mutter und Nachwuchs sind wohlauf, die Jungtiere werden von Heidi aufmerksam und fürsorglich versorgt", hieß es in einer Mitteilung des Tierparks. Die Geburt war am 7. Januar schon.

Für den Zoo ist die Geburt der drei Löwenjungen ein besonderes Ereignis. "Dass alle drei Jungtiere vital sind und von Heidi angenommen wurden, ist eine sehr positive Entwicklung für die Löwin", sagt Zoodirektor Tim Schikora.

Die erfahrene Löwin zeige ein ausgeprägtes Mutterverhalten. "Bei drei Jungtieren ist sie damit mehr oder weniger rund um die Uhr beschäftigt, aber sie macht das bislang wirklich sehr gut."

Die Jungtiere werden in den kommenden Wochen zunächst in den geschützten rückwärtigen Bereichen der Löwenanlage bleiben. Dort haben sie die nötige Ruhe, um sich in den ersten sensiblen Lebenswochen gut zu entwickeln. Das Geschlecht der Jungtiere ist bislang nicht bekannt. Erste tierärztliche Untersuchungen sind Ende Februar geplant.