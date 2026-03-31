Antilopen-Mord erschüttert ältesten Zoo der Welt

Wien - Der älteste Zoo der Welt, der Tiergarten Schönbrunn in Wien, wurde von einer unfassbaren Bluttat erschüttert.

Im Tiergarten Schönbrunn in Wien haben Tierpfleger eine grausame Entdeckung gemacht. (Archivbild) © IMAGO / Depositphotos

Am Montag fand eine Tierpflegerin eine tote Antilope im Gehege, wie die Landespolizeidirektion Wien am Dienstag mitteilte.

Bei der Obduktion des Jungtier-Kadavers wurde festgestellt, dass das arme Tier mutmaßlich aufgrund einer Schussverletzung gestorben ist.

Die Polizei geht davon aus, dass in der Nacht auf Sonntag bisher unbekannte Täter in den Zoo eingedrungen sind und von außerhalb des Geheges auf die Antilope schossen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Tierquälerei laufen.

Auch der Tiergarten Schönbrunn reagierte. Laut einem Bericht des österreichischen Magazins "Krone" wurde aufgrund des mutmaßlichen Antilopen-Mords bereits Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.